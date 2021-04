Contract van ex-aanvaller Moeskroen en Chelsea is ontbonden bij Basaksehir: "Bedankt voor de voorbije jaren"

Het avontuur van Demba Ba bij Basaksehir is voorbij. De aanvaller was dit seizoen nog goed voor 9 doelpunten en 3 assists in 37 wedstrijden in alle competities samen, maar het contract werd in onderling overleg ontbonden.

"Basaksehir en ik hebben besloten om uit elkaar te gaan. Het meeste van wat de laatste dagen gezegd is, is niet de reden van de beëindiging. Bedankt voor de voorbije jaren en Ik wens jullie alle succes in de toekomst", aldus de aanvaller op Twitter. Ba speelde in het verleden onder meer voor Moeskroen, Newcastle, Chelsea en Besiktas.

