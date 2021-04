Enfant terrible maar ook clublegende Mehdi Carcela: "Wil mijn carrière bij Standard beëindigen"

Aan de vooravond van de bekerfinale tussen Racing Genk en Standard doet Mehdi Carcela zijn plannen uit de doeken voor het vervolg van zijn carrière.

Mehdi Carcela en Standard weten allebei goed wat ze aan elkaar hebben. En dat is veel, heel veel. Bij Le Soir vroegen ze aan de winger hoe hij zijn carrière zag evolueren in de toekomst aangezien Carcela een contract van één jaar getekend heeft met optie tot een extra jaar.

"Ik wil doorgaan tot ik 35, 36 jaar ben en ik wil afslluiten bij Standard. Dat is mijn prioriteit en niemand zal me dat in de weg leggen. Ik had niet meteen een nieuw contract verwacht maar het toont hoe de club over me denkt. Ik had nood aan die bevestiging", klinkt het.

Mehdi Carcela wordt in juli 32 jaar. Dit jaar stond hij de helft van de wedstrijden in het basiselftal van de Rouches en kon hij slechts 1x scoren. Zijn beste seizoenen bij Standard kende hij ondertussen al tien jaar geleden. In het seizoen 2010-2011 scoorde hij 10x en gaf hij 5 assists. De vorige twee seizoenen was hij telkens goed voor 7 assiss, dat zijn er dit jaar nog slechts 3.