STVV maakt werk van contractverlengingen

Bij STVV maken ze werk van een aantal contractverlengingen al zijn er ook twee spelers die de club gaan verlaten.

Bij STVV gaat er de komende weken en maanden het nodige gebeuren op de transfermarkt. Volgens Het Belang van Limburg gaat STVV het contract van twee spelers verlengen.



Peter Maes heeft ook aangegeven dat Mory Konaté wél weg mag blijven. Zijn contract loopt af, maar hij mag zich aan een nieuw voorstel verwachten. Konaté speelde dit seizoen 17 wedstrijden voor STVV waarin hij één assist kon geven. Hij kwam in de zomer van 2019 over van de reserven van Borussia Dortmund.

De negentienjarige Stan Van Dessel krijgt eerstdaags wellicht ook een meerjarige contractverlenging aangeboden. De jonge middenvelder streek in de zomer van 2017 neer in Limburg. Voordien speelde hij in de jeugd van OH Leuven. Hij kwam dit seizoen zesmaal in actie voor STVV.

Samuel Asamoah en Duckens Nazon krijgen geen nieuw contract en verlaten de club transfervrij.