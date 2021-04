Leye zoekt geen excuses: "Genk was gewoon beter, dat kan gebeuren"

Mbaye Leye was groots in het verlies. De trainer van Standard koos voor de organisatie en dat liep verkeerd af. "Genk heeft het offensief goed gedaan en dat gaf de doorslag", aldus Leye.

Leye begon met zijn spelers te feliciteren, ondanks het verlies. "Ze hebben alles gegeven. Onze organisatie stond eigenlijk goed, maar de goal veranderde de hele match. We moesten eruit komen en dat gaf ruimte aan Genk. Ik ben fier op mijn spelers, maar Genk had offensief een goeie dag."

Al waren het weer individuele fouten die de Rouches nekten. Hugo Siquet leed pijnlijk balverlies bij de eerste goal. "Nee, ik ben niet kwaad op hem. Hij heeft al zoveel keer het verschil gemaakt. Maar ik weet ook dat ik een ploeg met heel veel jonge gasten heb en die kunnen op cruciale momenten fouten maken. Dat moet je accepteren. Maar die jonge spelers gaan nog prijzen pakken, want ze kunnen nog naar een hoger niveau."

Maar alle verdienste ook voor Genk. "Soms speel je tegen een ploeg die een beetje beter is of gewoon beter. En dat was bij Genk het geval. Nu wil ik play-off 2 voluit spelen en nog voor dat Europees ticket gaan. Of het gaat lukken, weet ik niet, maar we gaan er wel alles aan doen."