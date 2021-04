Bongonda met dikke sigaar op persconferentie en klaar om verder te feesten: "We gaan alles afbreken in Genk"

KRC Genk bouwde al een feestje op het veld en in de kleedkamer, maar dat gaat nog vervolg krijgen. Vooral Théo Bongonda leek klaar "om het kot af te breken".

Bongonda kwam alvast met een dikke sigaar op de persconferentie aan. Een cadeautje van zijn Colombiaanse ploegmaats? Misschien. "Voor één keer mag het hé!", zei hij. Maar we weten niet of dat hij er zich iets van had aangetrokken als er iemand bezwaar had gemaakt.

Bongonda was immers al in feestmodus. "We gaan nu naar Genk en we gaan alles afbreken", klonk het resoluut. Mogelijk gingen de covidregels dus voor even de vuilbak in bij de spelers. "We gaan feesten in de mate van het mogelijke", klonk het bij Bryan Heynen.

John van den Brom vond dat er wel iets mogelijk moest zijn. "Het zal laat worden", voegde Van den Brom er nog aan toe. Hopelijk houden de fans het wat netjes, want de Limburgse ziekenhuizen riepen op om het beschaafd te houden omdat ze al onder druk staan.