Bakkali hoopt ergens het voetbalplezier terug te vinden: "Mijn loon? Ik heb Anderlecht nooit verplicht om me zo'n contract te geven"

Zakaria Bakkali wordt momenteel door RSC Anderlecht verhuurd aan Beerschot VA. De flankaanvaller heeft er veel voor over om het voetbalplezier terug te vinden. Zelfs zijn loon...

Het loon van Zakaria Bakkali schrikt namelijk af. Er waren het voorbije anderhalf seizoen meerdere clubs geïnteresseerd, maar zijn jaarloon van meer dan één miljoen euro heeft ervoor gezorgd dat er nooit contact werd opgenomen.

“Ik heb Anderlecht nooit verplicht om me zo’n contract te geven”, haalt Bakkali de schouders op in Het Laatste Nieuws. “Ik ben bereid om in te leveren om het spelplezier terug te vinden. Dat is bij Beerschot trouwens het geval. Er resten me nog pakweg zeven seizoenen om er iets van te maken, hé.”

Inmiddels is het duidelijk dat de Mannekens de aankoopoptie in het contract van Bakkali niet zullen lichten. Dat wil zeggen dat de flankaanvaller de voorbereiding op het nieuwe seizoen op Neerpede zal aanvatten. Al wordt er naar een oplossing gezocht.