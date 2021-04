Genk-voorzitter Croonen wil één man in het bijzonder bedanken: "Grote chapeau voor een heel grote meneer"

Het succes heeft vele vaders, maar Peter Croonen - voorzitter van Genk - geeft lof aan wie lof toekomt. En na de bekerwinst wil hij nog eens duidelijk maken wie de grote roerganger is.

Croonen feestte achteraf mee in het stadion en zag één opvallende zaak. "Deze groep hangt zó goed aan elkaar, ik zag niet één bankzitter die niet uitgelaten vierde. Die ontlading was er ook bij de staf, het bestuur en de medewerkers, dan merk je ook dat dit een speciaal seizoen is. Met enkele trainerswissels en een héél moeilijke periode, waarbij nog eens een grote chapeau voor een heel grote meneer", klinkt het in HBvL.

Zijn technisch directeur kreeg de bloemetjes. "De manier waarop Dimitri de Condé na de nederlaag in Oostende iedereen heeft kunnen doen beseffen hoe belangrijk het is om met een hart voor de club te voetballen, is het kantelmoment geweest dit seizoen. Het is knap hoe de staf dit heeft overgebracht en de spelers het hebben opgepikt: ze toonden zondagavond dat deze bekerzege niet alleen belangrijk was voor hun carrière en de ploeg, maar ook voor onze club.”