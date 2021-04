Scheidsrechtersdepartement legt de moeilijkheidsgraad van de VAR uit: "De eerste taak van de VAR is niet om de beste beslissing te nemen"

U en ik vragen het ons wel eens meer af: 'hoe is het mogelijk dat de VAR zo'n foute beslissing kon nemen?' We denken dan dat het Referee Department wereldvreemd is als zulke zaken kunnen passeeren. "Maar ik zit het mij soms ook af te vragen", geeft scheidsrechtersbaas Bertrand Layec toe.

Net als wij ziet Layec ook dat er nog fouten gebeuren, maar heeft daar één simpele verklaring voor: "Een VAR blijft een emotioneel menselijk wezen en kan mogelijk onbegrijpelijke fouten maken", aldus Layec. "De VAR is er niet om nul fouten te verkrijgen, want dat is menselijk niet mogelijk. Het is geen hulpmiddel om perfect te worden. Het objectief is om het aantal fouten zo klein mogelijk te krijgen."

Fredy Fautrel, voormalig Frans scheidsrechter en momenteel verantwoordelijk voor de VAR-opleiding bij de KBVB, verduidelijkt. "Je moet ook weten dat het niet de VAR zijn taak is om de beste beslissing te nemen. Jullie moeten het maar eens proberen. Je hele leven als scheidsrechter proberen de beste beslissing te nemen op het veld en nu is dat niet meer de eerste vraag eens ze in dat busje zitten."

Het is niet de bedoeling dat de ref zich verstopt achter de VAR

"Ze moeten zich niet afvragen of het penalty of rood is. De eerste vraag die ze moeten stellen is: was het een 'clear en obvious error' van de ref? Er zijn veel gevallen die als licht aanzien worden. Zoals de duw van Timothy Derijck op Hans Vanaken, maar de duw is er wel. Wij raden aan om geen penalty te geven, maar het is geen clear and obvious error. Het kan dus goed zijn dat je zaterdag fluit en directe beslissingen moet nemen en zondag in de bus de knop moet omdraaien. Dat is de moeilijkheidsgraad."

Maar het is ook niet de bedoeling dat de hoofdscheidsrechter zich gaat verstoppen achter de VAR. Daarom heeft het Referee Department ook gezegd dat de VAR niet te pas en te onpas mag tussenkomen. "We hebben onze refs op het veld nodig. Hoe hoger wij de lat leggen voor de VAR, hoe meer we de refs dwingen om zelf beslissingen te nemen", vervolgt Layec. "Het is niet het doel om zich te verstoppen achter de VAR. De opmerking die ik kreeg van de coaches was dat er weinig beslissingen door de ref nog genomen worden. En ja, ik begrijp hen."