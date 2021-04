Beerschot neemt zijn tijd en bekijkt op welke positie ze Will Still gaan zetten

Met wie gaat Beerschot het seizoen 2021-2022 aan het roer aanvatten? Blijft het Will Still of gaan ze voor een andere T1. Die beslissing zou deze week normaal gezien moeten vallen.

Volgens HLN wordt er deze week op het Kiel over de technische staff gesproken en Still wordt ook in die evaluatie betrokken. De jonge hoofdtrainer kan een degelijk rapport voorleggen na zijn eerste periode als hoofdtrainer. De play-offs werden gemist, maar Still kon ook niet meer rekenen op sterkhouder Tissoudali en had amper nog een fitte spits tot zijn beschikking.

De Ratten willen Still in ieder geval aan boord houden, maar de beslissing of dat als hoofdtrainer of als assistent gaat gebeuren, moet nog gemaakt worden.