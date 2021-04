Bundesliga-club wil shoppen bij STVV, dat zijn akkoord geeft, maar de speler weigert

STVV kende een tumultueus seizoen en gaat zijn kern zwaar herschikken voor volgend seizoen. Voor één van de sterkhouders is er wel al concrete interesse, maar die houdt de boot nog af.

STVV gaat een hele transformatie ondergaan. Ze willen niet nog een seizoen meemaken als het huidige. Voor de Japanse aanvaller Yuma Suzuki is er volgens onze informatie concrete interesse van Bundesliga-club Hertha Berlijn.

De Truienaars wilden meewerken aan een akkoord, maar Suzuki heeft andere plannen. Hertha is een club uit de kelder van het klassement en hij wil liefst naar een ploeg die in Europa actief is.