Antoine Bernier klaar voor de strijd: "Druk ligt bij Waasland-Beveren"

Zaterdagavond nemen Seraing en Waasland-Beveren het in de heenwedstrijd van de barrages tegen elkaar op.

Seraing kwam pas sinds dit seizoen naar 1B, maar mogelijk kunnen ze al meteen doorstijgen naar 1A - dat zou een stunt zonder weerga zijn.

Geen druk

"We zijn al een tijdje aan het wachten op deze wedstrijd. We zijn heel benieuwd, ongeduldig en enthousiast om tegen Waasland-Beveren te spelen."

"De druk ligt op hun schouders, want wij hebben niets te verliezen in deze situatie", is Antoine Bernier duidelijk op de persconferentie voorafgaand aan het duel.