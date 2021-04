Clubicoon waarschuwt: "Antwerp moet uitkijken dat ze geen heel nieuwe ploeg moeten gaan uitbouwen"

Vanavond gaat de Champions' Play-offs van start. Na een erg bewogen week ontvangt Antwerp bekerwinnaar Racing Genk. Wij kaartten met clubicoon Cisse Severeyns na over het vertrek van Lior Refaelov. "Antwerp had veel sneller moeten handelen", aldus Severeyns.

Cisse, om met een understatement te starten: het was voor Antwerp niet de meest optimale manier om naar de belangrijkste weken van het seizoen toe te werken.

"Het is nooit leuk om een speler te zien vertrekken die zoveel betekend heeft voor de club en voor het elftal. Bij Antwerp gebeurt er altijd wel iets, er heerst zelden rust. Dat hoort ook bij de status van de club. Dat is toch iets waar je als topclub moet mee leren leven. Sowieso zit de pers er bij Antwerp bovenop."

Zowel de spelers als Vercauteren wilden Refaelov nog het seizoen zien uitspelen.

"Ja, dat is duidelijk! Als trainer zou ik hem ook willen opstellen, misschien met uitzondering van de wedstrijden tegen Anderlecht. Dat zal bij Vercauteren niet anders zijn geweest, maar deze beslissing komt duidelijk van bovenaf. Door de beslissing omtrent Juklerod, die ik overigens nog steeds niet begrijp, heeft het bestuur zichzelf vastgereden. Ik kan me echt niet voorstellen dat een profvoetballer zich, in het geval van Juklerod, een half seizoen niet zou inzetten. Bovendien heeft Lukaku op de linksachter niet gebracht wat hij moet brengen."

Antwerp haalde deze week fors uit naar Anderlecht. Ze verweten paars-wit een gebrek aan deontologie.

"Onterecht, in mijn ogen. Als topclub zijnde moet je zo snel mogelijk uw kader, uw fundamenten voor volgend seizoen klaar hebben. En daar hoort Refaelov bij. Antwerp had veel sneller moeten handelen. Refaelov zelf wordt door sommigen afgestempeld als een geldwolf, maar dan zou hij niet voor Anderlecht gekozen hebben. Hij lijkt mij een correcte man."

"Antwerp moet overigens uitkijken dat ze niet een nieuwe ploeg moeten gaan uitbouwen. Refaelov weg, Juklerod weg. Wat gaat er gebeuren met Mbokani en Lukaku? Seck geniet ook heel wat interesse. Dat zijn wel vijf spelers die in principe vaste waarde zijn, he."

Deze saga doet erg denken aan de soap met Mbokani vorig seizoen. Ook hij wilde een contractverlenging voor twee seizoenen. Uiteindelijk zwichtte de Congolees voor één, weliswaar dik betaald, seizoen. You win some, you lose some?

"Klopt, de twee verhalen vertonen heel wat gelijkenissen. Maar nogmaals, iemand die dit jaar nog zulke prestaties heeft geleverd. We praten over de Gouden Schoen, die zowel in de competitie als in Europa nog beslissend was… Ook al is hij niet meer de jongste, ook volgend jaar en het jaar daarna zorgt iemand als Refaelov toch nog voor een meerwaarde. Ik zeg niet in elke match, maar toch."

Vanavond moet Antwerp al vol aan de bak tegen KRC Genk. Hoe zou jij de afwezigheid van Refaelov opvangen?

"Miyoshi is een mogelijkheid. Onder Leko kwam hij eerst niet aan bod, maar uiteindelijk speelde hij op de flank enkele heel goede wedstrijden. Zijn beste positie is bovendien de '10', dus waarom niet hem eens een kans geven? Een alternatief is Pieter Gerkens. Hij is iets minder verfijnd, maar meer de man van de infiltraties. Ik zie hem eerder als '8', de kilometervreter op het middenveld, maar hij kan ook iets hoger op het veld waardevol zijn. Bij Leko was hij een van de eerste spelers op het wedstrijdblad, onder Vercauteren verdween hij wat uit beeld."

"Het wordt hoe dan ook een erg belangrijke avond. Als je wint, zet je KRC Genk op vijf punten én Anderlecht neemt het op tegen Club Brugge. Bij verlies is Club Brugge helemaal gaan vliegen en wordt de strijd om plaats twee nog harder."