Gullit boos op Nederlandse voetbalbond (en zet KBVB ook maar op dat lijstje): "Hier keert mijn maag van om"

Ruud Gullit, een van de grootste legendes uit het Nederlandse voetbal, is niet te spreken over de Nederlandse voetbalbond KNVB.

Overal ter wereld houden veel sport- en voetbalorganisaties een social media-boycot. De Engelse Premier League, de UEFA, de FIFA... zullen vanaf vrijdag 30 april tot maandag middernacht niets online plaatsen. Ze willen daarmee een statement maken in de strijd tegen racisme en discriminatie.

Maar de KNVB doet niet mee met de actie. "Er is hier geen lange voorgeschiedenis van discriminatie zoals in Engeland. Een boycot zou vanuit het niets zijn", klinkt het bij de KNVB. Maar dat vindt Gullit helemaal niet waar.

"Ik ben enorm teleurgesteld in de KNVB, mijn maag draait hier van om. De KNVB wil niet zien wat er in dit land allemaal gebeurd is de afgelopen jaren. Het is schokkend wat hier gaande is", vertelt Gullit in De Telegraaf.

Ook de Belgische voetbalbond lijkt niet mee te gaan in het statement van de Premier League en andere sportbonden. "Toen de Super League moest worden stopgezet, kwam iedereen in actie en was het op twee dagen gebeurd. Waarom kan hier niet iedereen meedoen aan de actie", besluit Gullit.