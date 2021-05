🎥 Concurrent van Thomas Meunier bij Borussia Dortmund valt uit met zware blessure en is out voor de rest van het seizoen

Zaterdag stond Borussia Dortmund tegenover Holstein Kiel in de Duitse beker. Dortmund haalde het vlot met 5-0, maar de Duitse topclub kreeg ook te maken met slecht nieuws, want Mateu Morey viel uit met een zware blessure.

Borussia Dortmund kende zaterdag weinig problemen met Holstein Kiel in de Duitse beker. Het werd 5-0 voor Dortmund na doelpunten van Reus, Bellingham, Hazard en Reyna (2 keer). Toch was niet alles goed nieuws voor Dortmund.

Mateu Morey, de rechtsback van de club, viel namelijk uit met een zware blessure. Hij zal dit seizoen dan ook niet meer in actie komen. Het is misschien wel goed nieuws voor onze landgenoot Thomas Meunier, want Morey is een concurrent op zijn positie.