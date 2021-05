Kompany over de verrassende keuze voor Bart Verbruggen: "We waren hem al maanden aan het klaarstomen"

En ineens was daar... Bart Verbruggen. Toch een serieus konijn dat Vincent Kompany uit zijn hoed toverde. De 19-jarige Nederlandse doelman verving Timon Wellenreuther en was niet op fouten te betrappen. De twee goals konden hem niet aangerekend worden.

Wellenreuther kent meteen zijn plaats, want Kompany liet zich na de wedstrijd uit over de keepershiërarchie. "Ons doel is om jonge talenten in te brengen", zei hij. "En er is geen positie moeilijker dan die van doelman om een jonge gast te brengen. We hebben hem maanden aan een stuk klaargestoomd en het moment moest ooit eens komen."

Dat betekent dat Verbruggen de play-offs nu zal spelen, al wou Kompany dat nog niet gezegd hebben. "We hebben een bepaalde expertise gekweekt in het lanceren van jonge spelers. Hij speelt nu en heeft ons vole vertrouwen. Als hij vandaag zijn slechtste match had gespeeld, was onze mening niet veranderd. Net als wanneer hij een wereldmatch had gekeept, dan hadden we hem met de voeten op de grond gehouden."

Toch was het voor iedereen een complete verrassing. Al is Verbruggen duidelijk beter met zijn voeten dan Wellenreuther. Een feit dat waarschijnlijk ook de doorslag zal hebben gegeven. "Wij hebben besloten dat het nu zijn moment is. We zijn blij dat we weer twee jonge spelers hun carrière konden lanceren. Want vergeet ook Zeno Debast niet!"