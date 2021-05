Jonathan Lardot geeft Cullen geen rood, Serge Gumienny heeft kritiek

Gisteren was het er om te spannen in het Jan Breydelstadion tussen Club Brugge en Anderlecht. Club pakte nipt een punt in eigen huis. Omstreeks minuut 78 gooide Josh Cullen een smerige tackle, die achteraf voor heel wat commotie zorgde.

Na die gekke tackle van Cullen gingen de Club Brugge-spelers klagen bij ref Jonathan Lardot, die slechts geel trok. Ook in de VAR, waar Boterberg de leiding had, grepen ze niet in. Een onbegrijpelijke beslissing, dat zegt ook Serge Gumienny in een interview met Het Belang van Limburg.

“De bal was al lang weg, het was een vieze tackle, altijd rood voor mij”, begint de ex-scheidsrechter. “De refs en de VAR moeten strenger worden. Ze moeten ballen tonen. Het was nog maar de eerste speeldag van de Play-Offs. Als ze zo'n fouten niet met rood bestraffen, zullen we nog wat zien in de volgende wedstrijden”, aldus Gumienny.