Verdediger van STVV kon al op interesse rekenen van Juventus en Napoli, maar: "Ik hoop dat ik volgend seizoen bepalender kan zijn voor STVV"

Wat met Liberato Cacace? De verdediger is een belangrijke pion bij STVV, maar in januari was er al interesse van enkele Italiaanse grootmachten zoals Juventus en Napoli. Op het youtube-kanaal van STVV lijkt Cacace echter aan te geven dat hij ook volgend seizoen voor de Kanaries zal spelen.

"Ik hoop dat ik meer kan geven aan de fans en aan mijn ploegmaats. Ik hoop ook dat ik bepalender kan zijn en een glimlach kan toveren op de gezichten van de supporters van STVV", aldus Liberato Cacace.