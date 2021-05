Blijft Miazga langer bij Anderlecht? "Mijn tijd bij Chelsea zal normaal gezien geen vervolg krijgen"

Matt Miazga wierp zich de voorbije maanden op tot absolute sterkhouder in de defensie bij RSC Anderlecht. Dé vraag is dan ook: zal de huurling van Chelsea FC ook volgend seizoen nog in het Astridpark voetballen?

We schreven enkele maanden geleden al dat RSC Anderlecht een poging zal doen om Matt Miazga over te nemen van Chelsea FC. Het contract van de Amerikaanse verdediger in Londen loopt medio 2022 af. Met andere woorden: Chelsea moet nu verkopen. “Ik weet op dit moment niet waar mijn toekomst ligt”, aldus Miazga in Het Laatste Nieuws. “Ik kan er dan ook niets zinnigs over zeggen. Al kan ik wel al kwijt dat mijn tijd bij Chelsea normaal gezien geen vervolg zal krijgen.” Of ik er spijt van heb dat het niet gelukt is bij Chelsea? Nee, ik zou het zo opnieuw doen. Al heb ik nu wel nood aan stabiliteit De marktwaarde van de verdediger wordt op zo’n twee miljoen euro geschat. Peter Verbeke hoopt daar nog iets van af te krijgen. “Of ik er spijt van heb dat het niet gelukt is bij Chelsea? Nee, ik zou het zo opnieuw doen. Al heb ik nu wel nood aan stabiliteit.”