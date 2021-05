Nmecha ontgoocheld in zichzelf, ook Kompany vond dat hij beter had moeten doen

Lukas Nmecha was weer enorm belangrijk voor Anderlecht en werd ook verkozen tot 'Man van de Match'. Enkel ploegmaat Ait El Hadj trok meer spurtjes of liep meer kilometers. Achteraf was hij echter verbaasd, want hij was hard voor zichzelf omwille van één bepaalde fase.

Een half jaar geleden was Anderlecht vierend naar huis getrokken als ze een punt hadden gepakt in Jan Breydel. Na de late gelijkmaker voelde het echter als een verlies. "Man van de Match? Tja, ik ben wel wat verrast", zei hij voor de camera. "De eerste helft had ik al moeten scoren. Ik ben ontgoocheld ja, want we hebben keihard gewerkt om weer in de wedstrijd te komen. En dan geven we het nog weg."

Die fase waarover hij heeft, leek inderdaad wat knullig. Mignolet stond ver voor zijn doel en er was genoeg ruimte om hem te lobben, maar Nmecha schoot laconiek over. Coach Kompany was daar ook niet blij mee. "De keeper was uit zijn doel. Dan kan je die bal beter naar doel schieten dan dat", klonk het.

Als we de knop omzetten, kunnen we scoren wanneer we willen

Het verschil met die 3-0-nederlaag in oktober was wel enorm. Er was geen niveauverschil meer te merken tussen beide teams. "We weten wat de manager wil en we zijn meer en meer in staat om het op het veld uit te voeren", aldus de Duitse spits. "Die eerste match domineerde Club. Maar als wij nu de knop kunnen aanzetten kunnen we scoren wanneer we willen. Enkel moeten we zulke vermijdbare goals uit ons spel halen."