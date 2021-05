Opvallende oproep van Clement richting Roberto Martinez na 'interessante rol" voor Charles De Ketelaere

Philippe Clement had gisteren een boodschap voor bondscoach Roberto Martinez. De trainer van Club Brugge had door de schorsing van Clinton Mata heel zijn ploeg herschikt en dat betekende ook een andere rol voor Charles De Ketelaere.

De persconferentie van Clement was afgelopen. Perschef Kirsten Willem zette zich samen met Vincent Kompany al recht om te vertrekken, maar Clement hield hen tegen. "Als er toch geen vragen over komen, ga ik het zelf maar zeggen", klonk het verrassend.

Clement wou de aandacht vestigen op de positie van De Ketelaere, die de hele linkerflank voor zijn rekening nam. Niet zijn geliefde positie, maar voor de Rode Duivels wel een plaats waar er wel wat problemen liggen. Clement wou dat even onder de aandacht brengen.

"Charles speelde opnieuw in een andere rol en daar wil ik hem een pluim voor geven. Zeker de manier waarop hij dat gedaan heeft", klonk het bij Clement. "Het is misschien wel interessant voor de toekomst van het Belgische voetbal en voor de nationale ploeg dat hij liet zien dat hij die rol goed kan invullen."

EK? We vrezen ervoor

Clement voelt waarschijnlijk ook de bui al hangen dat De Ketelaere deze zomer niet mee zal gaan naar het EK, zelfs met de drie extra jongens die Martinez mag meenemen. Voor de ontwikkeling van de nog steeds maar 20-jarige polyvalente middenvelder/aanvaller/vleugelspeler zou het wel belangrijk kunnen zijn.

In Brugge leeft ook het gevoel dat Anderlecht-talenten altijd een streepje voor hebben. De Ketelaere is het grootste talent dat de laatste tien jaar uit de jeugd van blauw-zwart is voortgekomen en dat willen ze koesteren en in de kijker zetten.