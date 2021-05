Geruststellend nieuws voor Antwerp en Ritchie De Laet met oog op verplaatsing naar Anderlecht

Antwerp zal al zijn sterkhouders de komende weken kunnen gebruiken, want het zal zaak zijn om punten te pakken in de Champions' Play-Off in de strijd om de tweede plaats. In dat opzicht doken er wat zorgen op rond Ritchie De Laet. Wellicht is die de volgende match toch beschikbaar.

Ritchie De Laet stond vorige vrijdag nog negentig minuten tussen de lijnen in de thuismatch van Antwerp tegen KRC Genk (2-3). Nadien kreeg De Laet echter last aan de rechterhamstring en ging hij voor alle zekerheid toch maar eens een keertje onder de scanner. Het Nieuwsblad meldt dat de scan geen spierscheur aan het licht heeft gebracht. Antwerp hoeft dus niet te vrezen voor een lange afwezigheid van zijn verdediger. Geruststellend nieuws voor zowel club als speler. De voorbije dagen trainde De Laet wel individueel. Donderdag aansluiten bij de groep Vanaf donderdag zou hij dan wel weer kunnen meetrainen met de groep. Zo geraakt De Laet mogelijk alsnog fit voor de uitwedstrijd tegen Anderlecht van zaterdagavond.