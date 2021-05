Voormalig Club Brugge-aanvaller is héél hard voor blauw-zwart: "Ik denk dat het een superioriteitscomplex is"

Club Brugge pakte afgelopen zondag in extremis een punt tegen RSC Anderlecht. Daardoor staat blauw-zwart een stap dichterbij de titel. Toch is de kritiek niet min.

Vooral het spelniveau van Club Brugge is de laatste weken niet meer van hetgeen we tegenwoordig gewend zijn op Jan Breydel. Ook Nordin Jbari is die mening toegedaan. Meer zelfs: de voormalige aanvaller van blauw-zwart schiet met scherp.

“Ik hoorde Philippe Clement na de wedstrijd zeggen dat Club de wedstrijd verdiende te winnen”, aldus Jbari bij RTBF. “Dat baart me zorgen. Clement heeft zelf enorme fouten gemaakt tijdens die wedstrijd.”

De analist wijst naar de tactische keuzes van de coach. “Clement wisselt constant van ploeg. Het is niet de eerste keer dat die keuzes voor puntenverlies zorgen, hé. Club Brugge heeft opnieuw nood aan een normale structuur.

Club Brugge heeft zes of zeven fantastische maanden gehad, maar moet nu ook tonen dat ze in de play-offs de beste zijn

“Club Brugge moet zichzelf in vraag stellen”, besluit Jbari. “Ze hebben zes of zeven fantastische maanden gehad, maar moeten nu ook tonen dat ze in de play-offs de beste zijn. Ik denk dat het een superioriteitscomplex is.”