Antwerp neemt nog een beslissing over Refaelov: afscheid in mineur

Lior Refaelov zijn transfer naar Anderlecht heeft het nodige stof doen opwaaien. De Israëliër kwam al niet meer in actie in de Champions' Play-offs, maar Antwerp heeft hem nu ook helemaal aan de kant gezet.

Volgens HLN mag de aanvallende middenvelder niet meer meetrainen met de groep en heeft hij de boodschap gekregen dat hij de komende weken best zijn conditie individueel onderhoudt. Zaterdag speelt Anderlecht tegen Antwerp en met de beslissing wil The Great Old waarschijnlijk alle commotie vermijden.

Refaelov nam gisteren op Instagram ook afscheid van Antwerp. "Tijd om afscheid te nemen. Dit waren drie fantastische jaren. Veel dank aan iedereen. Ik kijk al uit naar volgend seizoen. Tot snel", klonk het op zijn sociale media.