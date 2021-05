Zelfs Boskamp "schrok zich kapot" bij tirade Vormer: "Dit kan je misschien twee keer doen"

De uitbarsting van Ruud Vormer tijdens de rust in de wedstrijd tegen Anderlecht maakte nogal wat reacties los. De meningen waren verdeeld: 'het schudde de spelers wakker' of 'het was erover'. Johan Boskamp heeft er zijn bedenkingen bij.

Vormer haalde fors uit toen hij de kleedkamer binnenkwam: "Tegen f***ing Anderlecht, waar zijn we mee bezig?", klonk het loeihard. "Ik schrok me kapot. Ik dacht: dit is Ruudje niet", zei Boskamp bij HLN. "Ik ken hem als een winnaar, maar niet op die manier. Hij ontplofte helemaal. In Nederland stonden ze daar ook allemaal van te kijken."

"Zelf heb ik zoiets als speler nooit gedaan. Ik maakte op het veld weleens een overtreding om de boel wat op te jutten, maar dit is nog wat anders. Ik heb zelfs nooit een aanvoerder gekend die zo tekeerging. Als trainer naaide ik de boel wel een keertje op op training, maar dit is anders. Dit kan misschien één of twee keer helpen, maar je kan het niet elke week doen."