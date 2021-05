"Dan wordt het iets waarschijnlijker dat ik blijf": na de uitspraken roeren ook de Engelse clubs zich voor aanvaller Anderlecht

Elke dag is er wel nieuw nieuws over een speler van RSC Anderlecht en een eventuele transfer deze zomer. Het is op donderdagochtend opnieuw niet anders.

"Als we Champions League spelen, dan wordt het iets waarschijnlijker dat ik blijf", klonk het voor het weekend nog bij monde van Lukas Nmecha tegen Sporza. Na de 2-2 tegen Club Brugge zijn er alvast nieuwe kapers op de kust gekomen, waardoor een verlengd verblijf toch steeds moeilijker lijkt te worden. Premier League Dat er interesse is uit Duitsland van verschillende clubs, dat is inmiddels al geweten. Maar volgens Het Laatste Nieuws zou er nu ook interesse zijn vanuit de Premier League. Het is geen geheim dat in de Premier League heel veel clubs financieel heel wat daadkrachtiger zijn dan Anderlecht.