Anderlecht investeert in de toekomst, en geeft toptalent eerste profcontract

Door de geschiedenis heen is geweten dat de jeugdacademie van Anderlecht een visvijver aan talent is. Door financiële moeilijkheden bij Paars-Wit is de jeugd nu belangrijker dan ooit. Nassim Azaouzi, jeugdspeler van de Brusselaars, tekende alvast zijn eerste profcontract.

Anderlecht is er om gekend om jeugdspelers regelmatig een kans te geven. Doordat de Brusselse club het op dit moment financieel niet super breed heeft, wordt er nu meer dan ooit naar de jeugd gekeken. Paars-Wit deelt regelmatig een profcontract uit aan jeugdspelers, zo ook aan Nassim Azaouzi. Nassim Azaouzi is afkomstig uit Molenbeek en heeft Tunesische roots, verder is hij een echte spits en nog maar 15 jaar jong. Azaouzi is vastgelegd door de Paars-Witten tot 2024, afwachten nu wat het jeugdproduct kan betekenen in de toekomst voor Anderlecht…