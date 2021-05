Toptalent ontpopte zich in geen tijd tot sterkhouder bij KRC Genk: "Als het van mij afhangt, blijft hij nog een tijdje"

Bij KRC Genk is het tegenwoordig moeilijk om je als jeugdspeler in de ploeg te spelen. Toch is er ééntje in geslaagd, het is dan ook een absoluut toptalent.

Maarten Vandevoordt nam enkele maanden geleden de fakkel over van Danny Vukovic. De youngster ontgoochelde allerminst. De goalie betaalde in sommige wedstrijden leergeld, maar hield de Genkies ook vaak recht met enkele knappe saves. Vandevoordt is het grootste keeperstalent bij de Limburgers sinds Courtois en Casteels. Volgens zijn vader, Rutger Vandevoordt, is zijn zoon ambitieus, maar zit hij voorlopig goed bij Genk ondanks vermeende buitenlandse interesse. “Maarten wil eerst en vooral een volledig seizoen bij Genk spelen", klinkt het in Het Laatste Nieuws. "Met andere dingen is hij niet bezig. Er staan soms zaken in de krant, dat Atalanta hem wil halen bijvoorbeeld, maar daar klopt niets van.”





