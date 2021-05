Belgische topclubs azen op Belgisch talent uit Engelse tweede klasse

Club Brugge en Anderlecht zoeken beiden nog aanvallende versterking voor volgend seizoen. De twee Belgische topclubs kijken daarvoor naar Ilias Chair. Een Belgische aanvallende middenvelder die momenteel aan de slag is bij Engelse tweedeklasser Queens Park Rangers.

Ilias Chair is een Antwerpenaar die momenteel aan de slag is bij het Engelse QPR. De Belg doet het goed, hij miste bijna geen enkele wedstrijd en scoorde acht keer en gaf vier assists. Dat doet de interesse opwekken van enkele Belgische topclubs.

Club Brugge was deze wintermercato al geïnteresseerd in de jonge Belgische middenvelder maar koos uiteindelijk voor Chong. Nu krijgen ze in Brugge concurrentie van Anderlecht om Chair binnen te halen. In Brussel zijn ze op zoek naar een mogelijke vervanger voor Yari Verschaeren die mogelijks deze zomer al vertrekt bij Anderlecht.

Als één van de twee Belgische topclubs Chair wil binnenhalen zal het een serieuze transfersom moeten neertellen, aangezien Chair nog vastligt tot 2025 bij QPR. Afwachten nu wat die transfersaga nog zal geven…