Wat gaat Refaelov nu eigenlijk verdienen bij Anderlecht? 'Gouden Schoen verdient jaarlijks meer dan dit bedrag'

Lior Refaelov moet de komende twee seizoenen RSC Anderlecht ondersteunen met zijn ervaring. De Israëliër koos voor zekerheid, terwijl paars-wit op financieel vlak zich geen uitspattingen kan veroorloven. Maar wat gaat hij verdienen in Brussel?

Voor alle duidelijkheid: die zekerheid gaat niet enkel over het financiële luik. Lior Refaelov krijgt bij RSC Anderlecht een contract voor twee seizoenen, terwijl Antwerp FC hem aanvankelijk slechts één extra seizoen aanbood. Daarnaast waren er lucratieve voorstellen uit het buitenland, maar het gezin van Rafa is gesetteld in België.

Toch wordt Refaelov één van de grootverdieners bij paars-wit. Op nummer één staat nog steeds Adrien Trebel. De Fransman verdient jaarlijks 2,7 miljoen euro, maar dat is een contract er bij het huidige management niet meer zal worden geschreven. Daaronder volgen Albert Sambi Lokonga en Hendrik Van Crombrugge met respectievelijk 1,7 miljoen euro en 1,5 miljoen euro.

Grootverdiener

Er werd her en der gespeculeerd dat Rafa in Brussel 800.000 euro - bonussen en andere premies niet inbegrepen - zou verdienen, maar Sport/Voetbalmagazine oppert te weten dat de Israëliër ook meer dan één miljoen euro zal gaan verdienen. Voor de volledigheid: Antwerp overtrof Anderlecht uiteindelijk, maar Refaelov wou een gegeven woord niet breken.