Vormer onder vuur bij Club Brugge: "Geen goed signaal als aanvoerder"

De zenuwachtigheid bij Club Brugge is groot na de nederlaag in Racing Genk, al is er nog altijd geen man overboord.

De play-offs zijn voor Club Brugge niet meteen geworden wat men ervan verwacht had. Het hoofd koel houden wordt de opdracht. "De play-offs zijn sowieso een mentale kwestie”, zegt Gert Verheyen in ‘Extra Time’. “Je moet koelbloedig en rustig blijven bij een nederlaag, maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Natuurlijk werkt dat in op je gemoed. Dat geeft een vervelend en raar gevoel.” Na de nederlaag op Genk had kapitein Ruud Vormer kritiek op het systeem waarbij de punten gehalveerd worden. "Dat doe je beter niet", vindt Verheyen. "Voor jezelf niet en ook niet voor je ploegmaats, want iedereen hoort die interviews." Want de tegenstanders horen dat ook en daarmee toon je een vorm van zwakheid. "Ik vind dat je dan als aanvoerder geen goed signaal geeft. Als tegenstander denk je dan toch dat het onder de huid zit. Het is een beetje toegeven dat het je zenuwachtig maakt. Om een beetje op je gemak te zijn als Club, heb je deze week 4 op 6 nodig tegen Antwerp."