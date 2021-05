Belg met ervaring in Spanje, Rome en Manchester sluit terugkeer naar België niet uit: "Als Kompany of Club Brugge belt ..."

Een terugkeer naar België? Het zou na al die jaren mogelijk kunnen zijn voor een 25-jarige spelmaker uit Duffel.

Andreas Pereira vertrok op jonge leeftijd via Lommel naar PSV, om uiteindelijk ook snel bij Manchester United terecht te komen.

Daar kon hij nooit helemaal zijn stempel drukken, waarna uitleenbeurten naar Granada, Valencia en dit seizoen Lazio volgden.

In juni is de Braziliaanse Belg einde contract bij United en ook bij Lazio lijkt er geen verlengd verblijf aan te komen.

En dus is Pereira momenteel op zoek naar een nieuwe club. Daarbij sluit hij niets uit, ook geen terugkeer naar ons land. "Als Kompany belt of Club Brugge ...", klinkt het in gesprek met Eleven Sports.