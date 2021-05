John van den Brom geloofde zijn oren niet: "Dan hoor je dat men vergeten is het VAR-busje te bestellen"

Höllenboer zong 'Busje komt zo', maar woensdag liet het wel heel lang op zich wachten. Zo lang zelfs dat een topper in de Champions' play-offs zelfs met een kwartier vertraging afgetrapt werd. Bij In De Gloria zou men het niet kunnen verzinnen.

Beide coaches waren niet te spreken over de farce met het VAR-busje. John van den Brom gaf er via een omweg zijn mening over. "De eerste helft waren we niet het Genk dat we wilden zien. En die prestatie paste ook niet bij het beeld van de laatste weken. Het tempo aan de bal lag veel te laag. Een verklaring? Moeilijk, onze voorbereiding was goed... Blijkbaar was dat niet bij iedereen zo."

"Dan krijg je tijdens de opwarming te horen dat het VAR-busje te laat besteld werd. We hebben het hier over een play-off wedstrijd waarin twee ploegen voor het hoogst haalbare strijden. Het is sowieso geen excuus voor onze slechte eerste helft, maar misschien is het wel een verklaring."

"We waren gewoon niet fris genoeg, het ontbrak ons aan energie. Gelukkig zag ik na de pauze een beter RC Genk, maar de zege verdienden we echt niet vanavond", vertelde Van den Brom. "Waarom ik niet wisselde? We waren aan het overleggen om in te grijpen en net dan scoorde Onuachu. Daarna was het moment niet meer daar om te wisslen, leek ons. Met dit punt zijn we tevreden, Anderlecht komt niet dichter in de rangschikking."