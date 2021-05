Kompany looft zijn lichtgewichtbrigade én geeft duidelijke hint aan Verschaeren: "Ik weet het, hij weet het, hopelijk zijn entourage ook"

Anderlecht verdiende meer op Genk, maar een klasseflits van Paul Onuachu besliste daar anders over. Dat gaf zelfs John van den Brom toe na de wedstrijd. Vincent Kompany haalde de schouders op: "Het is wat het is!" Maar ook hij zag dat zijn ploeg zijn voet naast Genk mag zetten.

En dat was vooral te wijten aan zijn lichtgewichtbrigade vooraan. Verschaeren en Ait El Hadj liepen zich de longen uit het lijf en waren ook beslissend. "Anou... Die jongen heeft nog zoveel marge. Ik spreek er niet graag over, want hij heeft nog een lange weg voor zich. Hij kan nog zoveel beter."

"Hij heeft mijn volledige steun, die van de hele club, van de hele stad! Maar we zijn geduldig met hem. Verwacht geen mirakelverhalen. Dat ik intern wel eens zeg dat hij de wereldtop kan bereiken? Hoe weten jullie dat? Daarbij, het is één ding om het te zeggen, maar een ander om het te bereiken."

En dan was er nog Verschaeren. Een goeie assist, maar ook een grote gemiste kans. Zit die contractverlenging in zijn hoofd? "Yari is thuis en op jonge leeftijd is het belangrijk om thuis te zijn. We hebben meer begrip voor jongens uit Neerpede. Hij is beslissend en dat zit in zijn spel. Hij kan op het laatste moment reageren en scoort echte spitsengoals. Hij is 19. Die jongen speelt over vijf jaar op een totaal ander niveau. Maar nu zit hij op de juiste plek. Ik weet dat, hij weet het, hopelijk zijn entourage ook..."