Bryan Heynen kan leven met puntendeling en vindt oorzaak voor matige eerste helft: "Daar lag het aan"

Genk kende een lastige avond tegen Anderlecht, dat kwieker en frisser voor de dag kwam. Aanvoerder Bryan Heynen was na afloop nuchter in zijn analyse: "Een punt was het hoogst haalbare voor ons"

Vooral in de eerste helft had Genk het niet onder markt tegen de ploeg van Vincent Kompany. Iets wat Bryan Heynen grif toegaf. "Vandaag was een puntendeling het hoogst haalbare voor ons. We kenden een moeilijke eerste helft: we vonden geen oplossingen, vonden de vrije man niet, het tempo lag te laag. En dan slikken we nog een doelpunt na balverlies."

Een gebrek aan frisheid, dat wilde Heynen niet gezegd hebben. "Dat denk ik niet. Ik vond dat we tijdens de eerste helft niet goed als team verdedigd hebben." Een oud zeer dat nog eens boven water kwam.

De eerste helft verdedigden we niet goed als team. Dan kom je overal een stapje te laat.

"Daardoor werden de ruimtes tussen de lijnen te groot, waardoor we overal een stapje te laat kwamen. Tijdens de pauze hebben we dat bijgestuurd en daarna ging het beter. De tweede helft was iets gelijkopgaander, maar we moeten tevreden zijn met een punt", besluit de aanvoerder van KRC Genk.