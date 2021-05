Philippe Clement tevreden met punt na troosteloos gelijkspel op het veld van Antwerp

Het verschil tussen Club Brugge en eerste achtervolger Racing Genk blijft 5 punten na drie speeldagen in de Champions play offs. Club Brugge moest tevreden zijn met een punt op het veld van Antwerp en dat was coach Clement achteraf ook.

"We pakken hier geen puntje, maar een punt. En dat punt kan heel belangrijk zijn. Antwerp heeft veel kwaliteiten en dan ook nog eens een Mbokani die van overal gevaarlijk kan zijn. We speelden niet verdedigend maar konden het zelf ook niet openbreken, op dat kansje van Rits in het begin na", is de trainer van Club Brugge eerlijk op de persconferentie.

Club heeft volgens Clement niet verdedigend gespeeld, maar zeker ook niet aanvallend. De doelkansen waren na 90 minuten op één hand te tellen. "Je moet ook niet naïef zijn natuurlijk. Tegen Antwerp met 7 naar voor lopen gaat niet."

"In de thuismatch in de competitie spelen we beter en verliezen we met 0-2... We pakken een verdiend punt na een wedstrijd waarin wij de meeste kansen hadden om de drie punten binnen te halen. Nu focus op zondag, we moeten niet naar de andere wedstrijden kijken maar gefocust blijven op die van onszelf."

Vanaken

Na enkele mindere prestaties moest Hans Vanaken het ontgelden en begon de tweevoudige Gouden Schoen-winnaar op de bank. Volgens Clement alleszins niet om hem op zijn plaats te zetten.

"We wilden meer infiltratie hebben zonder de bal. Balanta is opnieuw fit en ik weet dat ik al mijn middenvelders nodig zal hebben voor de komende wedstrijden. Hans is goed ingekomen en het is belangrijk om wisselmogelijkheden te hebben. Zowel in de wedstrijd als voor de komende wedstrijden want ze komen snel. We moeten zie wie beschikbaar is, fysiek, tactisch, mentaal...", besluit hij.