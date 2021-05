Ritchie De Laet zag waar het misliep bij Antwerp na het gelijkspel tegen Club Brugge

Antwerp had duidelijk nog de wedstrijd tegen Anderlecht in de benen en zag waar het misliep bij zijn Antwerp tegen Club Brugge.

Antwerp had enorm veel gegeven op het veld van Anderlecht. Het leek dat ze hiervan vandaag last hadden vandaag werd er aan De Laet gevraagd. "De meeste spelers wel. We waren hier nog over bezig ook met een aantal spelers van Club Brugge dat je het duidelijk zag het laatste kwartier van de wedstrijd. Normaal is dat het moment van de wedstrijd dat het vol met actie zit maar nu wou die laatste tackle of laatste sprint er echt niet uitkomen."

Toch had Antwerp wel en aantal mogelijkheden al waren het kleine en vooral in de pre-assist fase. "Dat klopt we kwamen in goede posities maar elke keer nog wat passen weg van een beslissende voorzet. We kwamen een paar keer goed in positie centraal maar dan klopt de laatste bal niet.

Vorige week gaven de spelers van Antwerp geen interviews en is de nederlaag nog lang blijven nazinderen? "Ja, dat pikte toch wel maar je kan je hoofd niet laten hangen. Het was vandaag een nieuwe wedstrijd, zondag een nieuwe wedstrijd. Als je er blijft over praten of over denken dan geraak je niet verder. Dat is iets dat is nu vergeten. Een factuur voor het gesneuvelde meubilair vanuit Brussel dat gaan ze niet durven", sloot Ritchie De Laet al lachend af.