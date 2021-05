Simon Mignolet viert een mijlpaal in zijn carrière maar is niet tevreden na Antwerp-Club

Van Sint-Truiden naar Sunderland, dan naar Liverpool en uiteindelijk is Mignolet bij Club Brugge beland om een belangrijke mijlpaal in zijn carrière te bereiken: 500 profwedstrijden.

Een wedstrijd om te onthouden was het niet voor Mignolet, de 0-0 tegen Antwerp. De doelman moest niet al te veel doen om een clean sheet te behalen. "Ik ben tevreden met een clean sheet maar het was niet de insteek van deze wedstrijd. Als Club Brugge wil je altijd winnen", vertelt Mignolet op de persconferentie achteraf.

Zondag al titelfeest?

Als alles meezit, kan Club Brugge zondag de titel op zak steken. Dan mag Racing Genk niet winnen bij Anderlecht en moet Club winnen tegen Antwerp. Het zou meteen ook de eerste overwinning zijn van blauw-zwart in deze play offs.

"We kunnen niet in de toekomst kijken en controleren wat de tegenstanders doen. We moeten zondag klaar zijn om opnieuw een zware wedstrijd spelen. Wat we de afgelopen wedstrijden hebben gezien, veel duels, zal in de komende wedstrijden niet anders zijn. We hebben vandaag laten zien dat we het kunnen en als we zo blijven spelen, zullen we uiteindelijk aan het langste eind trekken", klinkt hij hoopvol.

Een 2 op 9 blijft hoe dan ook een magere balans voor Club Brugge, dat na het verlies in Genk toch wat begon te bibberen. "We moeten er inderdaad voor zorgen dat de rust en stabiliteit bewaard blijven. Het schip kwam in woelig water terecht en het is aan ons om het opnieuw de vooropgestelde koers te laten varen", besluit hij.