Laszlo Bölöni ontkent dat hij contact heeft gehad met Seraing

Laszlo Bölöni werd onlangs ontslagen bij Panathinaikos en zou volgens de geruchtenmolen de topkandidaat zijn om Emilio Ferrera op te volgen bij Seraing.

Naast Bölöni werden ook namen als Frank Vercauteren en Michel Preud'homme al genoemd. Bij Seraing willen ze voorlopig niet reageren. Bölöni deed dat wel, bij Het Laatste Nieuws.

"Als ik diep in mijn geheugen graaf, herinner ik mij Seraing als een ploeg die de grootmachten in België provoceerde. Sindsdien ben ik de club uit het oog verloren. Er is niet het minste contact geweest", zegt de ex-coach van Standard, Antwerp en KAA Gent.

Ook het gerucht dat Luciano D'Onofrio de nieuwe sportief directeur zou worden bij Seraing, na zijn vertrek bij Antwerp, vindt de Roemeense T1 weinig plausibel. "Wie mij vernoemt, baseert zich allicht louter op mijn band met Luciano D’Onofrio. Is Luciano betrokken bij Seraing? Dat zou me verbazen."