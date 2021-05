Anderlecht bekijkt of het Abdoulay Diaby goedkoper kan houden

Anderlecht heeft deze zomer heel wat knopen door te hakken. Over verhuurde spelers én over gehuurde spelers. Eén daarvan is Abdoulay Diaby, de spits die nog niet veel van zich liet horen bij paars-wit.

Diaby sukkelde de voorbije weken met allerlei kwaaltjes, vooral ook aan de rug, en kwam niet meer in de wedstrijdselectie voor. Toch zijn ze bij paars-wit aan het bekijken of het een optie is om hem langer te houden. De 29-jarige spits kwam slechts aan 9 matchen waarin hij één keer scoorde, maar ze geloven wel in zijn kwaliteiten.

De aankoopoptie van drie miljoen euro is echter te duur en Anderlecht wil bekijken of er iets valt uit te werken met Sporting Lissabon. Huren of goedkoper kopen. Anders moeten ze deze zomer mogelijk op zoek naar twee nieuwe spitsen.