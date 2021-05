Dit is ons 'Team van de Week' op speeldag 4 van de play-offs!

Ook dit seizoen gaan we elk weekend op zoek naar de elf beste spelers van de speeldag. We zetten hen voor jullie graag op een rijtje in ons team van de week!

Doel

In doel posteren we deze week Maarten Vandevoordt. Hij stopte een paar goede ballen en was zo van belang in de puntendeling van KRC Genk op speeldag 3, waardoor de Limburgers nog kansen maken op de titel en tweede blijven.

Verdediging

Achterin kiezen we voor drie belangrijke personen. Kossounou was de rots van Club Brugge achterin, terwijl Ngadeu voor Gent en McKenzie voor ge

Middenveld

Op het middenveld kiezen we voor Heynen (zeer belangrijk voor Genk en opnieuw een rustige vastheid zoals we hem kennen), Schoofs (2 goals en heel sterk in duel voor Mechelen) en Bezus (het creatieve brein opnieuw bij Gent).

Aanval

Voorin konden we niet naast Druijf, die voor Mechelen van belang was met onder meer twee assists. Onuachu deed de netten opnieuw trillen, op de flank was Ito een woelwater zoals zo vaak en Castro-Montes was opnieuw van goudwaarde voor Gent.

Dat levert dan onderstaand elftal op: