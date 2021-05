Vercauteren kritisch voor bankzitter: "Als je in 12 minuten weinig brengt, moet ik op zoek naar andere oplossingen"

Frank Vercauteren heeft de voorbije weken wel wat personeelsproblemen gekend. En op het aanvallende gedeelte van zijn bank kon hij ook niet echt rekenen. Met name van Nana Ampomah verwacht hij meer.

Ampomah - voor twee seizoenen gehuurd van Düsseldorf - kon ook tijdens zijn invalbeurt tegen Club Brugge niet overtuigen. “De concurrentie was voor hem op een gegeven moment groot, met Refaelov, Lamkel Zé, Miyoshi, noem maar op. Maar het was ook een kwestie van je kans grijpen”, aldus Vercauteren in GvA.

“Je hebt de trainingen, oefenwedstrijden en invalbeurten om jezelf te tonen. Ook al krijg je maar twaalf minuten, dan moet je tonen dat je beslissend kan zijn. Ik verwacht geen drie goals, maar wel een extraatje. Een geslaagde actie, gewonnen duels, een assist, iets van efficiëntie. Lukt dat niet en breng je in die twaalf minuten heel weinig, dan stijg je niet in de pikorde en moet ik naar andere oplossingen zoeken.”