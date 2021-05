Opvallend: Raphael Holzhauser niet opgenomen in voorselectie Oostenrijk voor het EK

Raphael Holzhauser was zonder twijfel één van de uitblinkers dit seizoen in de Jupiler Pro League. De middenvelder was goed voor 16 doelpunten en 16 assists in 34 wedstrijden in de Jupiler Pro League.

Toch zijn deze fabelachtige statistieken niet genoeg voor een plaats in de selectie van Oostenrijk voor het Europees Kampioenschap. De Oostenrijkers hebben vandaag namelijk hun voorselectie bekendgemaakt van 30 spelers en daar is de middenvelder van Beerschot niet bij. Toch wel opvallend, want de voorbije maanden werd Holzhauser wel telkens opgeroepen voor de nationale ploeg door zijn goede prestaties bij Beerschot. Ook Peter Zulj (Anderlecht) zit niet in de voorselectie. Der Kader zur EURO-Vorbereitung! #GemeinsamÖsterreich pic.twitter.com/wH9yfJxpI2 — ÖFB - oefb.at (@oefb1904) May 19, 2021