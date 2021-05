Miguel Van Damme volgend jaar terug prof bij Cercle Brugge, hij verlengde in stilte zijn contract

Miguel Van Damme is ontslagen uit het ziekenhuis, en heeft in januari een nieuw eenjarig contract getekend bij Cercle Brugge, zonder media-aandacht. De 27-jarige Van Damme is recent ontslagen geweest uit het ziekenhuis, en traint zelfs al aan eigen tempo mee in het krachthonk.

Het heeft niet meegezeten voor Miguel Van Damme, in januari 2020 werd de Bruggeling voor de tweede keer gediagnoseerd met leukemie, de dokters gaven hem weinig kans op overleven. De goalie houdt zich echter sterk: Van Damme verwacht volgende week zijn eerste kindje en is opnieuw aan het trainen bij Cercle, hij heeft zelfs een contractverlenging gekregen met een jaar bij de zwart-groenen van Brugge. "We wilden daar bewust niet mee uitpakken. Miguel heeft het DNA van Cercle in zich. Cercle zit in zijn hart en hij in het onze. Miguel verdient dit contract en we willen absoluut niet de indruk wekken dat we dit doen uit medelijden of om hiermee het nieuws en goedkope publiciteit te halen”, klinkt het vanuit Cercle Brugge in Het Nieuwsblad.