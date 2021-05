OFFICIEEL: Beerschot gaat niet verder met huidige coach als T1 en stelt Peter Maes aan als opvolger!

Beerschot gaat met een nieuwe trainer het volgende seizoen aanvatten. Peter Maes werd in een filmpje voorgesteld als nieuwe trainer. Er werd dus ook besloten om niet verder te gaan met Will Still als T1. Die nam in de loop van het seizoen over na het vertrek van Losada.

Beerschot pakte na zijn promotie uit met een kanonstart en speelde zich met wervelend voetbal zelfs eventjes richting eerste plaats. In de laatste wedstrijden onder Losada ging het al minder en na diens vertrek kon ook Will Still - die onder Losada assitent was - de resultaten uit het begin van het seizoen niet meer evenaren. Ook was het voetbal een stuk defensiever. Beerschot eindigde op een negende plaats in de reguliere competitie, nog altijd een heel verdienstelijk resultaat als promovendus. Het slaat volgend seizoen wel een nieuwe weg in, met ook een nieuwe trainer: Peter Maes. Die zette zijn handtekening onder een contract voor drie seizoenen, tot 2024 dus. A new coach in town. 👨‍✈️



Welkom Peter Maes.#TogetherWeBuildHistory #Beerschot pic.twitter.com/72OZ39Yip2 — K. Beerschot V.A. (@kbeerschotva) May 20, 2021 "Ik ben altijd een coach geweest die zo hoog mogelijk wil mikken. Ze hebben mij hier een mooi project voorgesteld. Daarom koos ik voor Beerschot", legt Maes uit. Maes leverde dit seizoen nog goed werk bij Sint-Truiden door de Limburgers naar een veilige plaats in 1A te loodsen.