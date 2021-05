Maes legt keuze uit: "Sportief gezien schat ik Beerschot hoger in dan STVV"

De Belgische voetbalwereld was toch een beetje geschrokken toen ze hoorde dat Peter Maes een transfer had gedaan, en de nieuwe hoofdcoach werd van Beerschot. De Limburger verduidelijkte zijn keuze.

“De sportieve mogelijkheden van Beerschot schat ik hoger in dan die van Sint-Truiden. Ik heb dan uiteindelijk een keuze gemaakt die zuiver was gebaseerd op het sportieve plaatje. Dat heeft altijd al geprimeerd bij mij”

“Het had wat voeten in de aarde, maar uiteindelijk hebben we onderling alles kunnen afhandelen. En nogmaals: de uitdaging die men me op het Kiel voorschotelde kon ik niet laten liggen”

Ook had Maes het over huidig coach Will Still, Still zijn toekomst bij de Ratten lijkt momenteel nog onduidelijk: “Belangrijk zal zijn hoe Still zelf reageert op de veranderde situatie. Ik hoop snel een gesprek met Will te kunnen hebben, maar dat is nu nog net iets te vroeg”, aldus Peter Maes in een interview met Het Laatste Nieuws.