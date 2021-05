Onduidelijkheid bij Beerschot: Will Still met weinig respect aan de kant gezet

Peter Maes doet een transfer van Sint-Truiden naar Beerschot. Dat verbaasd velen, en zeker Will Still. De jong Engels Belgische trainer wist het nieuws maar twintig minuten voordat het persbericht de wereld werd ingestuurd. Pijnlijk voor Still.

Beerschot is gewisseld van trainer. Still, die na het vertrek van Losada in januari de rol van hoofdcoach op zich nam, wordt vervangen door Peter Maes, die dit seizoen de oefenmeester was van Sint-Truiden. Pijnlijk voor de 28-jarige Still, zeker als je weet dat de huidig T1 het pas twintig minuten voor het officiële bericht de wereld werd ingestuurd, wist. Still zijn toekomst bij Beerschot lijkt nu heel onduidelijk, hij heeft nog een contract bij de Ratten lopen tot midden 2020. Dat wil zeggen dat de twintiger nog door kan gaan als assistent van Maes, dat meldt de Gazet van Antwerpen. Afwachten hoe de situatie verder verloopt nu…