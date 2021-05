Burgemeester Brugge niet tevreden over enkele supporters van Club Brugge tijdens titelviering: "Er zullen nog boetes uitgedeeld worden"

Club Brugge is sinds gisterenavond de nieuwe kampioen in de Belgische competitie. Het werd vannacht uiteraard gevierd, maar volgens Dirk De Fauw, de burgemeester van Brugge, werden de coronaregels niet echt nageleefd.

Volgens de burgemeester zouden er dan ook nog boetes kunnen volgen. "De supporters hebben de coronaregels niet gerespecteerd. Er zijn enkele mensen aangehouden en op basis van videobeelden zullen ook nog boetes uitgedeeld worden", vertelde De Fauw in een gesprek met Sporza.

Over de horecazaken was Dirk De Fauw dan weer wel tevreden. "We hadden vooraf enkele duidelijke afspraken gemaakt en de regels zijn goed nageleefd. De horeca valt dan ook niets te verwijten", aldus De Fauw.