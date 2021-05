De Ketelaere toonde zijn enorm talent op Anderlecht: "Of ik de keuze van de bondscoach begrijp? Hij zal nog veel toernooien spelen!"

Je mag hem zetten waar je wil, maar Charles De Ketelaere trekt overal zijn streng. Deze keer als spits en dus leverde hij twee assists af. Centraal is hij toch nog van iets grotere waarde, maar had hij niet in de balans moeten liggen met Nacer Chadli?

En had die balans niet in zijn voordeel moeten doorslagen. De Ketelaere is qua balbehandeling, spelinzicht en ook werkethiek een voorbeeld voor veel jongeren. Hij luisterde zijn seizoen op met vier goals en zes assists in de competitie en met twee goals en twee assists in de Champions League.

Op Anderlecht had Matt Miazga zijn handen vol met de lange middenvelder/aanvaller. De Ketelaere legde een totaalprestatie op de mat en zet zo zijn solicitatie voor het WK van volgend jaar wat kracht bij.

"Of ik de keuze van de bondscoach begrijp? Ik heb begrip voor elke keuze van elke coach. Zij hebben meer gegevens over wat ze nodig hebben in hun kern, net als ik meer gegevens heb van mijn ploeg. Maar ik ben overtuigd dat Charles nog veel toernooien zal spelen met België en nog veel mooie momenten zal meemaken", aldus Philippe Clement.