Club Brugge kampioen: de sleutelmomenten van het 'langste seizoen ooit'

Het is Club Brugge dan toch gelukt. Voor het tweede opeenvolgende seizoen heeft het de titel weten te pakken. Wat waren de bepalende moment in het seizoen van blauw-zwart?

14-15 maart 2020

Eigenlijk begint het verhaal van Club Brugge in het vorige seizoen. Ook toen werd de titel binnengehaald - met een grote voorsprong overigens. Maar ook met een wrang smaakje, omdat de play-offs niet werden gespeeld.

De beslissing tot een lockdown vanaf 14 maart 2020 en daardoor ook het afgelasten van de laatste speeldag (op 15 maart tegen KAS Eupen) zorgde voor heel veel rompslomp, een 1A met 18 ploegen dit seizoen en ingekorte play-offs. Maar ook voor een 'Wat als?'-verhaal. En dus wilde blauw-zwart toen al de puntjes dit seizoen op de i zetten.

1 & 8 augustus 2020

Het nieuwe seizoen begon met een dubbele domper voor Club Brugge. Er werd verloren in de bekerfinale van Antwerp met het kleinste verschil én in de eerste competitiewedstrijd tegen Charleroi, ook al met 0-1.

Het zou een moeilijk seizoensbegin inluiden, waar stamnummer 3 toch nog wat zoekende was naar de topvorm. Ze wilden er staan in de Champions League en later op het seizoen, dus abnormaal was het op zich niet.

5 oktober 2020

Club Brugge haalt nog uit op de transfermarkt en haalt met Noa Lang onder meer extra creativiteit in huis.

Met meer dan vijftien doelpunten over alle competities heen zou de Nederlander die overkwam van Ajax niet teleurstellen, integendeel zelfs: hij werd een belangrijk figuur in de titelstrijd.

© photonews

2 december 2020

Club Brugge wint met 3-0 van Zenit Sint-Petersburg en weet zich zo verzekerd van Europees voetbal na Nieuwjaar.

Het team speelde een prima Europese campagne en had met een beetje geluk ook in de Europa League nog veel verder kunnen raken.

26 december 2020

Op tweede kerstdag gaat Club Brugge winnen tegen KAS Eupen met 3-0. Een dag later verliest KRC Genk in eigen huis punten tegen Waasland-Beveren (1-1).

Daardoor neemt blauw-zwart de leiding over, waarna ze het niet meer zouden weggeven tot op het einde van het seizoen. Sterker nog: heel snel groeit de kloof enorm aan na een zegereeks van tien wedstrijden na elkaar tot de match tegen Dynamo Kiev.

© photonews

15 maart 2021

Na een lange zegereeks werd het steeds meer met ups en downs bij Club Brugge. Soms speelde het echt eens minder.

Toch wist het in sommige van die mindere partijen alsnog uit te blinken. De Ketelaere nam Club bijvoorbeeld in Gent op sleeptouw: 0-4 na een goede tweede helft.

2 mei 2021

Even is er paniek in de gelederen bij Club Brugge, maar een late gelijkmaker tegen Anderlecht (2-2) van Bas Dost zorgt toch wel voor de nodige rust in de tent.

Ook de felbevochten thuiszege tegen Antwerp in de play-offs is een deugddoende om de druk uiteindelijk af te houden.

20 mei 2021

Uitgerekend op bezoek bij RSC Anderlecht wordt de titel binnengehaald. Het is de strijd van een lang seizoen dat op een mooie manier wordt afgehandeld.

Eigenlijk was er nooit écht twijfel dat het zou gaan lukken voor blauw-zwart, de kloof met de rest was - zeker qua consistentie - groot.