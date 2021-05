Dit is ons 'Team van de Week' op speeldag 5 van de play-offs!

Ook dit seizoen gaan we elk weekend op zoek naar de elf beste spelers van de speeldag. We zetten hen voor jullie graag op een rijtje in ons team van de week!

Doel

In doel posteren we deze week Jean-François Gillet. Hij stopte een paar goede ballen op bezoek bij AA Gent en liet zo toch nog eens van zich spreken in zijn laatste week profvoetbal. Hij gaat met voetbalpensioen na een erg lange en mooie carrière.

Verdediging

Achterin kiezen we voor drie belangrijke personen. Ngadeu was een onverzettelijke rots bij AA Gent, Arteaga deed het prima voor KRC Genk in een enorm knappe overwinning tegen Antwerp en Mechele was de verdedigingsleider in het Lotto Park.

Middenveld

Op het middenveld kiezen we voor Thorstvedt (een hattrick, daar kan je niet naast) en een alweer prima Heynen bij KRC Genk. Ook woelwater Ito, een stevige De Ketelaere (2 assists) en een prima Vanaken (2 goals) deden het goed.

Aanval

Voorin konden we opnieuw niet naast Druijf, die voor Mechelen van belang was met een knappe goal. Sakala deed aan de overkant zelfs nog straffer met twee doelpunten.

Dat levert dan onderstaand elftal op: